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05.05.2020, 15:03

Автокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортаж

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Автокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортаж
Автокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортаж
Автокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортажАвтокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине - фоторепортаж

Карантин вынудил обычные кинотеатры временно закрыться, но увеличил популярность кинотеатров под открытым небом

В период коронавирусного карантина по всему миру начался бум автомобильных кинотеатров. Из-за отсутствия возможности посещать обычные кинотеатры, формат драйв-ин стал необычайно популярным во многих странах. Как это происходит в мире - в фоторепортаже.

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"Отцом" кинотеатров драйв-ин считается магнат из Нью-Джерси Ричард Холлингстед. В 1932 году он прикрепил к деревьям на заднем дворе своего дома экран, разместив проектор на капоте автомобиля. Уже через год первый кинотеатр под открытым небом начал свою работу - Холлингстед предложил предложил для размещения машин площадку на 500 паркомест и установил экран 15х12 метров. Позже идею подхватили и в других штатах, сделав такой формат популярным во всем мире.

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  • 30 апреля сообщалось, что зоопарк в Техасе открыли для посещений в автомобильном формате - видео.

Фото: ЕРА

Читайте также: Во Львове решили не открывать автокинотеатр, назвав его "массовым мероприятием"

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Теги: фото, фильм, карантин, автокинотеатр, драйв-ин
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