Во Львове решили не открывать автокинотеатр, назвав его "массовым мероприятием"

Сегодня, 24 апреля, на заседании штаба при Львовском горсовете решили не открывать автомобильный кинотеатр в период действия коронавирусного карантина. Об этом сообщил местный портал zaxid.net.
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Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что кинопоказы в автокинотеатре считаются "массовым мероприятием", запрещенным в "условиях усиленного карантина".
Первый в городе кинотеатр под открытым небом должен был открыться 30 апреля возле стадиона "Арена Львов". Часть билетов на будущие показы фильмов была уже продана - использовать их можно будет после окончания карантина, когда автокинотеатр откроют.
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