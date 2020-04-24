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Во Львове решили не открывать автокинотеатр, назвав его "массовым мероприятием"

Во Львове решили не открывать автокинотеатр, назвав его "массовым мероприятием" - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.04.2020, 16:06

Городские власти посчитали, что показы фильмов в автомобильном кинотеатре будут нарушать карантинный режим

Сегодня, 24 апреля, на заседании штаба при Львовском горсовете решили не открывать автомобильный кинотеатр в период действия коронавирусного карантина. Об этом сообщил местный портал zaxid.net.

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Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что кинопоказы в автокинотеатре считаются "массовым мероприятием", запрещенным в "условиях усиленного карантина".

Первый в городе кинотеатр под открытым небом должен был открыться 30 апреля возле стадиона "Арена Львов". Часть билетов на будущие показы фильмов была уже продана - использовать их можно будет после окончания карантина, когда автокинотеатр откроют. 

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  • 11 марта 2020 года в Украине был введен карантин с запретом посещения массовых мероприятий.
  • 17 апреля власти Австрии сообщили, что планируют открывать кинотеатры осенью.

Читайте также: В крупной сети кинотеатров рассказали, сколько еще продержатся без сеансов

Дарья Мостовая
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