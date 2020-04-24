Во Львове решили не открывать автокинотеатр, назвав его "массовым мероприятием"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 24 апреля, на заседании штаба при Львовском горсовете решили не открывать автомобильный кинотеатр в период действия коронавирусного карантина. Об этом сообщил местный портал zaxid.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что кинопоказы в автокинотеатре считаются "массовым мероприятием", запрещенным в "условиях усиленного карантина".

Первый в городе кинотеатр под открытым небом должен был открыться 30 апреля возле стадиона "Арена Львов". Часть билетов на будущие показы фильмов была уже продана - использовать их можно будет после окончания карантина, когда автокинотеатр откроют.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

11 марта 2020 года в Украине был введен карантин с запретом посещения массовых мероприятий.

17 апреля власти Австрии сообщили, что планируют открывать кинотеатры осенью.

Читайте также: В крупной сети кинотеатров рассказали, сколько еще продержатся без сеансов