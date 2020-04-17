В Австрии планируют открыть музеи в середине мая, а кинотеатры - осенью

Фото: Вернер Коглер (источник - личный Facebook)

В рамках мероприятий по ослаблению карантина в Австрии планируют открыть музеи и библиотеки уже в середине мая. Проведение массовых мероприятий и кинопоказов решили отложить до осени. Об этом сообщила местная газета Kurier со ссылкой на министра культуры Австрии Вернера Коглера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам министра, "искусство - это то, что нас всех объединяет". Поэтому власти Австрии приняли решение вернуть людям возможность посещать культурные объекты. Отмечается, что посетители музеев и библиотек должны будут продолжать соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы обезопасить себя от возможного заражения коронавирусом.

Проведение фестивалей и прочих массовых мероприятий, а также открытие кинотеатров в стране отложили на осень. До 31 августа в стране не будет проводиться никаких крупных мероприятий "типа городских или музыкальных фестивалей, где в одном месте собирается много людей", - заявил Коглер.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

6 апреля 2020 года Австрия одной из первых в Европе решилась ослабить карантинные меры.

14 апреля в стране начали открываться небольшие магазины, а также те, что торгуют садовыми и строительными материалами.

Читайте также: Google Arts&Culture открыл доступ к новым онлайн-экскурсиям