Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры

На Гавайях продолжается извержение одного из самых активных вулканов на планете – Килауэа. Начавшись 29 сентября, жерло вулкана до сегодняшнего дня кипит раскаленной лавой, давая возможность ученым вблизи рассмотреть и запечатлеть это явление.
Жертв и разрушений нет, основные процессы происходят внутри образовавшегося озера из лавы. Однако из-за задымленности пролет авиатранспорта над островом ограничен.
Последнее сильное извержение Килауэа произошло в 2018 году, тогда в результате стихии были разрушены более 700 домов, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.
19 сентября 2021-го на острове Ла-Пальма в архипелаге Канарских островов начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти эвакуировали людей и домашних животных, под лавой погребены сотни домов. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.