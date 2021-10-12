UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
12.10.2021, 12:49

Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры

Цей матеріал також доступний українською
1 / 30
Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры
Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры
Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадрыФоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры

На Гавайях продолжается извержение одного из самых активных вулканов на планете – Килауэа. Начавшись 29 сентября, жерло вулкана до сегодняшнего дня кипит раскаленной лавой, давая возможность ученым вблизи рассмотреть и запечатлеть это явление. 

Жертв и разрушений нет, основные процессы происходят внутри образовавшегося озера из лавы. Однако из-за задымленности пролет авиатранспорта над островом ограничен.

  • Последнее сильное извержение Килауэа произошло в 2018 году, тогда в результате стихии были разрушены более 700 домов, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

  • 19 сентября 2021-го на острове Ла-Пальма в архипелаге Канарских островов начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти эвакуировали людей и домашних животных, под лавой погребены сотни домов. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: извержение вулкана, гавайи, килауэа, фоторепортаж
Еще по теме
Популярные фото
В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео
В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео
Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео
Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия
Материалы по теме
Гибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фото
Мир Гибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фото
Заповедные зоны в Антарктиде: в ЕС предложили Украине присоединиться к их созданию
Политика Заповедные зоны в Антарктиде: в ЕС предложили Украине присоединиться к их созданию
Популярное
фото/видео
Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры
Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры
Bihus.info: У сестры "слуги" Клочко бизнеса не нашлось. Нардеп говорил – маме помогала она
Bihus.info: У сестры "слуги" Клочко бизнеса не нашлось. Нардеп говорил – маме помогала она 11:02
Зима близко. На Буковеле пошел первый снег – трансляция
Зима близко. На Буковеле пошел первый снег – трансляция 10:54
В центре Киева горел жилой дом: жертв нет, перекрыта улица – фото, видео
В центре Киева горел жилой дом: жертв нет, перекрыта улица – фото, видео 08:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 