Фоторепортаж из раскаленного жерла. Извержение вулкана на Гавайях: завораживающие кадры

На Гавайях продолжается извержение одного из самых активных вулканов на планете – Килауэа. Начавшись 29 сентября, жерло вулкана до сегодняшнего дня кипит раскаленной лавой, давая возможность ученым вблизи рассмотреть и запечатлеть это явление.

Жертв и разрушений нет, основные процессы происходят внутри образовавшегося озера из лавы. Однако из-за задымленности пролет авиатранспорта над островом ограничен.