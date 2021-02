Жесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видео

Сегодня, 21 февраля, в Барселоне продолжились столкновения из-за ареста испанского рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в прославлении терроризма и оскорблении членов королевской семьи и приговорили к девяти месяцам заключения. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Once again tonight in Catalonia, the Mossos carry out their orders on behalf of the Spanish state, shamefully launching a violent attack on protestors penned in with nowhere to go #Lleida #Tarragona #Barcelona #PabloHaselLlibertatpic.twitter.com/PLYeg1olRM