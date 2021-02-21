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21.02.2021, 23:52

Жесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видео

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Жесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видео
Жесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видео
Жесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видеоЖесткие драки с полицией. В Барселоне шестую ночь протестуют из-за ареста рэпера: видео

Сегодня, 21 февраля, в Барселоне продолжились столкновения из-за ареста испанского рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в прославлении терроризма и оскорблении членов королевской семьи и приговорили к девяти месяцам заключения. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, сегодня протестующие забросали полицию бутылками, камнями и контейнерами для мусора.

Приговор Пабло Хаселю, известному своими яростными выступлениями против истеблишмента, вызвал в Испании споры о свободе слова, а также протесты, временами перерастающие в насилие.

По информации региональной полиции Каталонии, сегодня задержали уже пятерых человек за ограбление магазинов, один сотрудник полиции получил ранение.

В городе собралось около 1000 демонстрантов.

В субботу, 20 февраля, протестующие разграбили магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, Пасео-де-Грасиа, а также разбили окна в концертном зале Palau de la Musica.

По данным горсовета, пять ночей погромов в магазинах и поджогов контейнеров нанесли ущерб в 900 000 евро.

С тех пор как Хасель был заключен в тюрьму, в Каталонии и других городах Испании арестовали более 95 человек. Одна из протестующих потеряла глаз во время столкновений в Барселоне.

Хасель был осужден в 2018 году за тексты песен и твиты, в которых он ссылался на запрещенные организации, в частности, выражал поддержку Виктории Гомес, находящейся в тюрьме участнице марксистской группы Грапо. В других текстах рэпер называл бывшего короля Хуана Карлоса боссом мафии. Также он обвинял полицию в пытках и убийствах протестующих и поддерживает независимость Каталонии.

Более 200 деятелей искусства, включая режиссера Педро Альмодовара, актера Хавьера Бардема и певца Жуана Мануэля Серрата, подписали петицию против тюремного заключения Хаселя. Это вынудило правительство анонсировать некоторое ослабление ограничений на свободу слова.

  • 16 февраля Испанская полиция штурмовала университет в муниципалитете Лерида в Каталонии, чтобы арестовать забаррикадировавшегося там Хаселя.
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Теги: Пабло Хасель, испания, Барселона
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