Как прошел Марш независимости в Варшаве: сожженная квартира и десятки задержанных – фото

В Варшаве прошел марш, посвященный дню независимости Польши – в нем приняли участие тысячи демонстрантов, некоторые из них были задержаны. Об этом сообщает onet.pl.

Издание сообщает о нескольких десятках арестованных силовиками. В полиции польской столицы отметили, что значительная часть демонстрантов вела себя "хулигански" – они нападали на правоохранителей, пишет Polsat. Также сообщается о применении полицейскими слезоточивого газа.

dlaczego #marszniepodległosci w polsce musi zawsze przyjmować taką obrzydliwą formę? kolejny powód, dla którego szczerze nienawidzę tego kraju pic.twitter.com/Phgyaip8hU — (@candyblingpow) November 11, 2020

Как пишет onet.pl, огранизаторы марша планировали провести его на автомобилях или другом транспорте. Свое решение они пояснили заботой о безопасности участников, прежде всего – ветеранов.

Также источник сообщает, что неизвестные бросили в одну из квартир сигнальный огонь – в результате произошел пожар. Отмечается, что на на балконе квартиры выше были вывешены флаги ЛГБТ и движения Общепольской забастовки женщин.

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. #NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c — Igor Wojciechowski (@I_Wojciechowski) November 11, 2020

В 2018 году мэр Варшавы Анна Гронкевич-Вальц запретила проведение Марша независимости 11 ноября в столице Польши, который традиционно проводят праворадикальные польские организации. Позднее суд в Варшаве отменил запрет.

