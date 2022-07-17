Крушение самолета Ан-12. Все члены экипажа были украинцами, они погибли

Члены экипажа украинского самолета Ан-12, который вчера разбился в Греции, погибли. Об этом в комментарии DW сообщил генеральный директор авиакомпании-собственника судна "Меридиан" Денис Богданович.

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По его словам, все восемь членов экипажа были украинцами и погибли. В "Меридиане" причину катастрофы связывают с технической неисправностью в воздухе.

Информацию о грузе самолета гендиректор не предоставил и сказал, что детали уточняются. В экстренных службах Греции допустили, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов. Местных жителей призвали закрыть окна и не выходить из помещений, очевидцы сообщают о резком запахе и затрудненном дыхании.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко уточнил, что самолет выполнял рейс Сербия-Иордания-Бангладеш. Он подтвердил, что груз был опасным, а экипаж состоял из восьми граждан Украины. Спикер также написал, что предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

По указанию главы МИД Дмитрия Кулебы, на базе консульства в Салониках создали оперативный штаб, на место катастрофы прибыли украинские консулы – они взаимодействуют со спасателями и правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента, продолжаются спасательные работы и тушение пожара.

Он также опубликовал номер горячей линии МИД для родственников – +38 044 238 1588.

Вчера на севере Греции разбился грузовой самолет Ан-12. Самолет загорелся в воздухе и упал.

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