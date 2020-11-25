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25.11.2020, 09:55

"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото

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"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото
"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото
"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото

Действующий президент также отметил успехи страны в создании вакцины от COVID-19

Действующий президент США Дональд Трамп с женой Меланией отпраздновали День благодарения. В честь этого праздника глава государства помиловал двух индюшек – Кукурузу и Початок, сообщает CBS News.

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"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" – заявил Трамп, обращаясь к индюшке. Помилования также удостоилась и вторая индюшка. Они обе будут доживать свой век в университете штата Айовы – ранее они были выращены там фермером Роном Карделем.

После проведения церемонии помилования действующий президент также отметил прогресс в создании вакцины от коронавируса, назвав это время "очень необычным, но во многих отношениях очень и очень хорошим".

"Мы благодарим бесценные свободы, которые унаследовали и просим Бога присматривать за нашей нацией и защищать ее", – подчеркнул Трамп.

СПРАВКА. День благодарения – праздник в Северной Америке, который открывает сезон рождественских и новогодних дней. В США он отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.

Изначально этот праздник символизировал выражение благодарности и признательности Богу, семье и друзьям, но со временем он утратил религиозный подтекст, превратившись в общепринятую традицию.

В этот день все поколения семьи собираются в родительском доме за одним столом и каждый благодарит других за всех хорошее, что есть в его жизни. На стол обычно при этом ставят фаршированную индюшку с клюквенным сиропом. 

В этот же день действующий президент США организовывает публичное помилование индюшки: он зачитывает указ о ее прощении и отправляет птицу в зоопарк – с этого момента ее уже не могут убить и съесть. Такая же судьба ждет и "дублера" главной индейки – так называемую вице-индюшку.

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Теги: США, дональд трамп, фото, помилование, индюшка, день благодарения
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