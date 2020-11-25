"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" Трамп помиловал двух индюшек в День благодарения: фото

Действующий президент США Дональд Трамп с женой Меланией отпраздновали День благодарения. В честь этого праздника глава государства помиловал двух индюшек – Кукурузу и Початок, сообщает CBS News.
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"Кукуруза, настоящим прощаю тебя!" – заявил Трамп, обращаясь к индюшке. Помилования также удостоилась и вторая индюшка. Они обе будут доживать свой век в университете штата Айовы – ранее они были выращены там фермером Роном Карделем.
После проведения церемонии помилования действующий президент также отметил прогресс в создании вакцины от коронавируса, назвав это время "очень необычным, но во многих отношениях очень и очень хорошим".
"Мы благодарим бесценные свободы, которые унаследовали и просим Бога присматривать за нашей нацией и защищать ее", – подчеркнул Трамп.
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