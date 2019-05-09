Зеленский заявил, что 9 мая - это наш День благодарения: фото

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Сегодня, 9 мая, избранный президент Владимир Зеленский из Кривого Рога назвал День победы над нацизмом во Второй мировой войне украинским Днем благодарения. Об этом он написал в своем Facebook.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов", - заявил он.

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По его словам, война коснулась "каждой украинской семьи" и "никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев".

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"Сегодня - 9 мая. Это наш День благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить", - отметил он.

8 мая в Киеве в честь Дня памяти и примирения состоялся марш матерей, жен и участников продолжающейся войны РФ протьив Украины.