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08.05.2019, 19:21

В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото

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В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото
В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото
В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фотоВ Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото

Шествие приурочено ко Дню памяти и примирения

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Сегодня, 8 мая, в Киеве в честь Дня памяти и примирения состоялся марш матерей, жен и участников продолжающейся войны Украины с Россией в Донбассе. Фоторепортаж опубликован на Радио Свобода.

Перед началом шествия в колонном зале Киевской госгорадминистрации прошла церемония награждения родителей погибших участников антитеррористической операции и операции объединенных сил.

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После официальной части матери, жены и дети украинских военных прошли по улице Крещатик, площади Независимости и улице Трехсвятительской до Михайловской площади, где у Стены памяти возложили цветы. В шествии приняли участие курсанты, активисты и киевляне.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил молебен по защитникам Украины.

Действующий президент Петр Порошенко сказал 6 мая, что с начала боевых действий в Донбассе погибли 2973 украинских военных.

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Теги: Донбасс, день памяти, киев, шествие
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