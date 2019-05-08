В Киеве состоялся марш памяти погибших в войне с Россией: фото

Сегодня, 8 мая, в Киеве в честь Дня памяти и примирения состоялся марш матерей, жен и участников продолжающейся войны Украины с Россией в Донбассе. Фоторепортаж опубликован на Радио Свобода.

Перед началом шествия в колонном зале Киевской госгорадминистрации прошла церемония награждения родителей погибших участников антитеррористической операции и операции объединенных сил.

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После официальной части матери, жены и дети украинских военных прошли по улице Крещатик, площади Независимости и улице Трехсвятительской до Михайловской площади, где у Стены памяти возложили цветы. В шествии приняли участие курсанты, активисты и киевляне.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил молебен по защитникам Украины.

Действующий президент Петр Порошенко сказал 6 мая, что с начала боевых действий в Донбассе погибли 2973 украинских военных.