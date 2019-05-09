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09.05.2019, 09:44

День победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видео

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День победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видео
День победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видео
День победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видеоДень победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видео

Центр Киева перекрыт, на Арсенальной скопление людей и полиции - отсюда начинается шествие-аналог российской акции "Бессмертный полк"

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Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве по этому случаю проходят торжественные мероприятия и шествия. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В холле станции метро Арсенальная большое количество людей и полиции. Отсюда стартует к столичному парку Славы шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", что является украинским аналогом российской акции "Бессмертный полк". 

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Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.

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Утром действующий президент Петр Порошенко возложил цветы к вечному огню в парке Славы.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии", - отметил он, выразив благодарность ветеранам Второй мировой.

В центре Киева перекрыты такие участки дорог:

  • на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),
  • на пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),
  • ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),
  • пер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

8 мая в Киеве в честь Дня памяти и примирения состоялся марш матерей, жен и участников продолжающейся войны РФ протьив Украины.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Бессмертный полк, Петр Порошенко, киев, день победы, 9 мая, вторая мировая, день победы над нацизмом во Второй мировой войне
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