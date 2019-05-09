День победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видео

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве по этому случаю проходят торжественные мероприятия и шествия. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
В холле станции метро Арсенальная большое количество людей и полиции. Отсюда стартует к столичному парку Славы шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", что является украинским аналогом российской акции "Бессмертный полк".
Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.
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Утром действующий президент Петр Порошенко возложил цветы к вечному огню в парке Славы.
"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии", - отметил он, выразив благодарность ветеранам Второй мировой.
В центре Киева перекрыты такие участки дорог:
8 мая в Киеве в честь Дня памяти и примирения состоялся марш матерей, жен и участников продолжающейся войны РФ протьив Украины.
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net