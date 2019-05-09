День победы над нацизмом. Что происходит в Киеве - фото, видео

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве по этому случаю проходят торжественные мероприятия и шествия. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В холле станции метро Арсенальная большое количество людей и полиции. Отсюда стартует к столичному парку Славы шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", что является украинским аналогом российской акции "Бессмертный полк".

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Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.



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Утром действующий президент Петр Порошенко возложил цветы к вечному огню в парке Славы.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии", - отметил он, выразив благодарность ветеранам Второй мировой.

В центре Киева перекрыты такие участки дорог:

на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),

на пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),

ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),

пер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

8 мая в Киеве в честь Дня памяти и примирения состоялся марш матерей, жен и участников продолжающейся войны РФ протьив Украины.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net