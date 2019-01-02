Лобовое столкновение трамваев в Варшаве, 13 пострадавших - фото

В Варшаве столкнулись два трамвая, в результате аварии пострадали 13 человек. Об этом сообщает tvn24.

Как сообщается, лобовое столкновение трамваев №10 и №20 произошло около 17:00.

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Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, но угрозы жизни нет.

Столкновение произошло на отрезке пути, где используются стрелки-переключатели направления движения. После столкновения один из трамваев сошел с путей.

Полиция установила, что оба водителя трамваев были трезвыми.

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Фото: tvn24.pl

