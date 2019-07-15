Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 15:08

Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото

1 / 10
Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото
Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото
Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото

Больше всего от стихии пострадал Новый Орлеан

13 июля к США приблизился шторм Барри, который перешел в ураган. Это был первый ураган в регионе в 2019 году, сообщает Би-би-си. 

С приближением шторма президент США Дональд Трамп ввел в Луизиане чрезвычайное положение. Больше всего от стихии пострадал Новый Орлеан.

Скорость ветра внутри урагана составляла 120 км/час. Он двигался на северо-запад со скоростью 10 км/час. 

Ранее в Греции из-за сильного шторма погибли шесть туристов, более 100 человек были травмированы. 

Считаете также: Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: ураган, шторм барри, шторм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
ДТП в Киеве на площади Демиевская: четверо погибших – фото
ДТП в Киеве на площади Демиевская: четверо погибших – фото
Мужские платья и сумка-такса: новая коллекция Тома Брауна - фото
Мужские платья и сумка-такса: новая коллекция Тома Брауна - фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
Материалы по теме
В Киевской области мужчина угнал у патрульных служебное авто
Происшествия В Киевской области мужчина угнал у патрульных служебное авто
В Одессе случился оползень, под завалами ищут людей
Происшествия В Одессе случился оползень, под завалами ищут людей
Популярное
фото/видео
Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото
Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото
Британский премьер Мэй танцует под "Аббу" на фестивале: видео
Британский премьер Мэй танцует под "Аббу" на фестивале: видео 11:17
"Себе засунь, чучело": Колесников нахамил избирателю - видео
"Себе засунь, чучело": Колесников нахамил избирателю - видео 09:36
В европейской навигационной системе Galileo произошел сбой
В европейской навигационной системе Galileo произошел сбой 09:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 