Мощный ураган Барри обрушился на США: 10 фото

13 июля к США приблизился шторм Барри, который перешел в ураган. Это был первый ураган в регионе в 2019 году, сообщает Би-би-си.

С приближением шторма президент США Дональд Трамп ввел в Луизиане чрезвычайное положение. Больше всего от стихии пострадал Новый Орлеан.

Скорость ветра внутри урагана составляла 120 км/час. Он двигался на северо-запад со скоростью 10 км/час.

Ранее в Греции из-за сильного шторма погибли шесть туристов, более 100 человек были травмированы.

Считаете также: Последствия шторма в Греции, унесшего шесть жизней, в 10 фото