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05.12.2019, 08:03

На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видео

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На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видео
На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видео
На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видеоНа горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видео

Спасатели продолжают поиски детей

На горнолыжном курорте Щирк, который находится на юге Польши, вечером 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает PolskieRadio24.

В результате  - обрушилось трехэтажное здание.

Более 100 спасателей ликвидируют пожар, разбирают обломки.

Муниципальный штаб пожарной охраны города Бельско-Бяла уточнил, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.

На месте находятся сотрудники полиции и бригады скорой помощи. 

По словам представителя польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией.

Фото: twitter.com/LKlimaniec, EPA

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.
  • Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Пострадали 22 человека.

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Теги: взрыв, польша, фото, видео, Щирк
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