На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: фото, видео

На горнолыжном курорте Щирк, который находится на юге Польши, вечером 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает PolskieRadio24.
В результате - обрушилось трехэтажное здание.
Более 100 спасателей ликвидируют пожар, разбирают обломки.
Муниципальный штаб пожарной охраны города Бельско-Бяла уточнил, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.
На месте находятся сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie są wykorzystywane ze względu na duże zarzewie ognia. Trwają poszukiwania poszkodowanych przy użyciu sprzętu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL— Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) December 4, 2019
По словам представителя польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией.
Фото: twitter.com/LKlimaniec, EPA
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