На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото

В результате наводнений в Индии погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает Reuters.

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После нескольких дней проливных дождей в северном индийском штате Уттаракханд (старое название – Утаранчал) погибли 34 человека.

По словам спасателей, деревни частично затоплены паводковыми водами, а реки вышли из берегов.

Отмечается, что наводнение нанесло "огромный ущерб", так как уничтожены посевы.

Фото: ЕРА

15 сентября после сильных ливней юг Франции накрыл масштабный потоп.

24 сентября в Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах.

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