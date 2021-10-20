На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото

В результате наводнений в Индии погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает Reuters.
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После нескольких дней проливных дождей в северном индийском штате Уттаракханд (старое название – Утаранчал) погибли 34 человека.
По словам спасателей, деревни частично затоплены паводковыми водами, а реки вышли из берегов.
Отмечается, что наводнение нанесло "огромный ущерб", так как уничтожены посевы.
Фото: ЕРА
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