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20.10.2021, 11:43

На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото

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На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото
На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото
На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото

В результате наводнений в Индии погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает Reuters.

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После нескольких дней проливных дождей в северном индийском штате Уттаракханд (старое название – Утаранчал) погибли 34 человека. 

По словам спасателей, деревни частично затоплены паводковыми водами, а реки вышли из берегов. 

Отмечается, что наводнение нанесло "огромный ущерб", так как уничтожены посевы.

Фото: ЕРА

На севере Индии началось наводнение, погибли 34 человека – фото

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Теги: Индия, наводнение, потоп
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