Пепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видео

Вулкан рядом со столицей Филиппин, Манилой, начал извергаться сегодня. Об этом сообщает CNN.

Вулкан Таал расположен примерно в 60 км к югу от Манилы, на острове Лузон. Над его кратером образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой.

Власти объявили об эвакуации трех городов, аэропорт Манилы не отправляет и не принимает рейсы.

В Twitter опубликовано видео вулканических молний:

Terrifying volcanic lightning (electrical discharge) generated by the phreatic eruption of Taal Volcano. Stay indoors. Pray for everyone's safety especially to those highly affected in Batangas. Alert Level 4 is raised from 1 in less than 12 hours.pic.twitter.com/zWCgc1WbY8