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12.01.2020, 20:25

Пепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видео

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Пепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видео
Пепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видео
Пепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видеоПепел и молнии. Извержение вулкана на Филиппинах - фото и видео

Высота столба пепла на вулканом Таал - от 10 до 14 километров

Вулкан рядом со столицей Филиппин, Манилой, начал извергаться сегодня. Об этом сообщает CNN.

Вулкан Таал расположен примерно в 60 км к югу от Манилы, на острове Лузон. Над его кратером образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой.

Власти объявили об эвакуации трех городов, аэропорт Манилы не отправляет и не принимает рейсы.

В Twitter опубликовано видео вулканических молний:

Филиппинские вулканологи говорят, что Таал проявляет "быструю эскалацию" вулканической активности. Ожидается, что в течение часов или дней может начаться извержение лавы, местные СМИ сообщают о небольших землетрясениях.

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Теги: вулкан, Филиппины, Таал
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