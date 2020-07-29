Первый день хаджа в Мекке. Как он прошел в условиях карантина - фоторепортаж

Сегодня, 29 июля, для участников хаджа - паломничества, связанного с посещением Мекки - наступил первый день священных ритуалов. В этом году он пройдет в условиях соблюдения карантинных ограничений. Сегодня мусульмане, прибывшие в Мекку, провели в мечети аль-Харам ритуальный обход против часовой стрелки Каабы - таваф.

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Хадж является пятым столпом ислама после шахады (свидетельства о вере), намаза (молитвы), закят (милостыни) и саум (поста). Сразу по прибытии в Мекку для участия в нем паломники совершают обход вокруг Каабы - главной исламской святыни, находящейся во внутреннем дворе мечети. Считается, что каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить такое паломничество.

В первый день хаджа верующие облачаются в специальную белую бесшовную одежду - ихрам и совершают обязательные ритуалы - таваф и сай (ритуальный бег между холмами), после чего отправляются в долину Мина (пригород Мекки), где остаются на ночь.

В этом году по причине коронавирусного карантина почти все участники хаджа были в масках и соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в этом году количество паломников, которые могут быть допущены в мечеть, сократили до 1000 человек. Для сравнения в прошлом году Саудовскую Аравию с этой же целью посетили более 2,5 млн мусульман.

Еще одним требованием к паломникам стала недельная самоизоляция до поездки в Мекку, а также полная самоизоляция в отеле по прибытию в священный город. Всех прибывших разделили на группы по 50 человек, к каждой из которых приставили руководителя, который был обязан следить за соблюдением карантинного режима в мечети.

В апреле власти мусульманских стран приняли решение закрыть для посещения святыни в период карантина и посоветовали верующим молиться дома.

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