Маски, президент Эрдоган и флаг. Как прошла молитва в Айя-Софии - фоторепортаж

Сегодня в мечети Айя-Софии впервые с 1934 года прошла пятничная мусульманская молитва, на которую собрались несколько тысяч мусульман. Посетил торжественное открытие мечети и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который помолился в мечети вместе с верующими.

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Мечеть открыли в 10 часов утра, но еще задолго до ее открытия прибывшие гости начали собираться для намаза во внутреннем дворе. Приглашая верующих на молитву, власти Стамбула попросили обязательно захватить с собой защитные маски и молитвенные коврики. Некоторые также взяли зонтики, чтобы защититься от палящего солнца.

Молитва началась с чтения Корана - имам прочитал одну из его джуз (одна из 30 частей Корана), а после приступил к чтению сур (его глав). Примечательно, что на время молитвы все христианские фрески и мозаики прикрыли занавесками.

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