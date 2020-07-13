В Турции придумали, как сделать "невидимыми" христианские картины в Айя-Софии

Христианские мозаики и фрески в музее Святой Софии в Стамбуле, которому вернули статус мечети, предлагают "затенять" определенным образом во время мусульманских молитв. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

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Специалисты проверят эффективность некоего напольного механизма освещения: изображения христианских святых и византийских правителей на время будут становиться как бы "невидимыми". Другой вариант более радикален: просто закрывать изображения занавесками. Его рассмотрят во вторую очередь.

Подчеркивается, что к мозаикам и фрескам будут относиться "очень бережно".

В той части собора, которую откроют для молитв, положат ковер. Рядом будет специальный коридор, чтобы туристы на него не наступали.

Рекомендации насчет христианских изображений покажут президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сегодня, 13 июля.

Собор Святой Софии в Константинополе был построен как христианский храм по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году.

После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II велел переделать храм в мечеть.

В 1935-м Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля.

С 2005-го т урецкая Ассоциация охраны исторических памятников пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети.

10 июля 2020-го госсовет Турции изменил статус Айя-Софии на мечеть; в резидент Турции Эрдоган подписал об этом указ. тот же день п

Первая мусульманская служба назначена на 24 июля.



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