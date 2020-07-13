В Турции придумали, как сделать "невидимыми" христианские картины в Айя-Софии

Христианские мозаики и фрески в музее Святой Софии в Стамбуле, которому вернули статус мечети, предлагают "затенять" определенным образом во время мусульманских молитв. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Специалисты проверят эффективность некоего напольного механизма освещения: изображения христианских святых и византийских правителей на время будут становиться как бы "невидимыми". Другой вариант более радикален: просто закрывать изображения занавесками. Его рассмотрят во вторую очередь.
Подчеркивается, что к мозаикам и фрескам будут относиться "очень бережно".
В той части собора, которую откроют для молитв, положат ковер. Рядом будет специальный коридор, чтобы туристы на него не наступали.
Рекомендации насчет христианских изображений покажут президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сегодня, 13 июля.
Читайте также: "Великая скорбь". Папа римский отреагировал на решение сделать Айя-Софию мечетью
Видео: Gezen Adam