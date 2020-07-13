В Турции придумали, как сделать "невидимыми" христианские картины в Айя-Софии

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86 лет у собора Святой Софии в Стамбуле был статус музея. Летом 2020 года власти Турции решили, что этот объект снова будут использовать как мечеть

Христианские мозаики и фрески в музее Святой Софии в Стамбуле, которому вернули статус мечети, предлагают "затенять" определенным образом во время мусульманских молитв. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

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Специалисты проверят эффективность некоего напольного механизма освещения: изображения христианских святых и византийских правителей на время будут становиться как бы "невидимыми". Другой вариант более радикален: просто закрывать изображения занавесками. Его рассмотрят во вторую очередь.

Подчеркивается, что к мозаикам и фрескам будут относиться "очень бережно".

В той части собора, которую откроют для молитв, положат ковер. Рядом будет специальный коридор, чтобы туристы на него не наступали.

Рекомендации насчет христианских изображений покажут президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сегодня, 13 июля.

  • Собор Святой Софии в Константинополе был построен как христианский храм по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. 
  • После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II велел переделать храм в мечеть.
  • В 1935-м Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля.
  • С 2005-го турецкая Ассоциация охраны исторических памятников пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети.
  • 10 июля 2020-го госсовет Турции изменил статус Айя-Софии на мечеть; в тот же день президент Турции Эрдоган подписал об этом указ.
  • Первая мусульманская служба назначена на 24 июля.

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Видео: Gezen Adam

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Теги: религия, Турция, мечеть, Стамбул, ислам, христианство, мозаика, собор, фреска, айя-софия
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