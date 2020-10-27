Пожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фото

В Калифорнии снова начались лесные пожары, огонь приближается к округу Ориндж: спасатели уже эвакуировали свыше 90 000 человек из десятков тысяч домов. Об этом пишет The Washington Post.

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Издание сообщает, что вероятной причиной пожара могло стать замыкание в сетях энергетической компании в южной Калифорнии.

The Guardian отмечает, что общая площадь огня составляет 33,6 квадратных километров. Для ликвидации стихии уже задействовали около 700 пожарных – двое получили серьезные ожоги.

Жителей 1170 домов эвакуировали принудительно. Всего от пожара пострадал 1 651 дом.

В августе 2020-го власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из горения лесов. В штате были зафиксированы сотни очагов возгорания.

В сентябре в Орегоне около 500 000 человек покинули свои дома из-за пожаров, которые больше месяца бушевали на западном побережье США.

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Фото – ЕРА