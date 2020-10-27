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27.10.2020, 13:50

Пожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фото

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Пожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фото
Пожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фото
Пожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фотоПожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фото

В августе в Калифорнии из-за пожаров объявляли ЧП. Нынешние возгорания могли произойти из-за замыкания в сетях энергетической компании, пишет WP

В Калифорнии снова начались лесные пожары, огонь приближается к округу Ориндж: спасатели уже эвакуировали свыше 90 000 человек из десятков тысяч домов. Об этом пишет The Washington Post

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Издание сообщает, что вероятной причиной пожара могло стать замыкание в сетях энергетической компании в южной Калифорнии. 

The Guardian отмечает, что общая площадь огня составляет 33,6 квадратных километров. Для ликвидации стихии уже задействовали около 700 пожарных – двое получили серьезные ожоги.

Жителей 1170 домов эвакуировали принудительно. Всего от пожара пострадал 1 651 дом.

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Фото – ЕРА

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Теги: эвакуация, лесные пожары, Пожары в США, замыкание, калифорния
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