Пожары в США. Калифорния снова горит: эвакуированы более 90 000 человек – фото

В Калифорнии снова начались лесные пожары, огонь приближается к округу Ориндж: спасатели уже эвакуировали свыше 90 000 человек из десятков тысяч домов. Об этом пишет The Washington Post.
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Издание сообщает, что вероятной причиной пожара могло стать замыкание в сетях энергетической компании в южной Калифорнии.
The Guardian отмечает, что общая площадь огня составляет 33,6 квадратных километров. Для ликвидации стихии уже задействовали около 700 пожарных – двое получили серьезные ожоги.
Жителей 1170 домов эвакуировали принудительно. Всего от пожара пострадал 1 651 дом.
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Фото – ЕРА