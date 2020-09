Пожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видео

Около 500 000 человек (более 10% населения штата) были вынуждены покинуть свои дома в Орегоне из-за пожаров, которые уже месяц бушуют на западном побережье США. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что число эвакуированных растет, ведь огонь удалось ликвидировать только на 24%. За несколько недель в западной части США выгорела территория площадью в 18 000 квадратных километров. Для сравнения площадь Черкасской области - 21 000.

В результате бедствия в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон погибло не менее 15 человек.

These pics show how community volunteers have been trying to keep fires at bay at some of the rural properties in the area. Pics provided by: Greg Red Ault - Canby #koin6news #wildfires #Oregon #Portland #Molalla #fires #orwx #oregonwildfire #OregonFires2020 pic.twitter.com/C4yDX8ubPb