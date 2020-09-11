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11.09.2020, 12:01

Пожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видео

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Пожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видео
Пожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видео
Пожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видеоПожары в США. 500 000 человек в Орегоне эвакуированы и это число растет — фото, видео

За несколько недель на западном побережье выгорела территория площадью в 18 000 квадратных километров

Около 500 000 человек (более 10% населения штата) были вынуждены покинуть свои дома в Орегоне из-за пожаров, которые уже месяц бушуют на западном побережье США. Об этом сообщает CNN

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Уточняется, что число эвакуированных растет, ведь огонь удалось ликвидировать только на 24%. За несколько недель в западной части США выгорела территория площадью в 18 000 квадратных километров. Для сравнения площадь Черкасской области - 21 000.

В результате бедствия в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон погибло не менее 15 человек. 

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  • В августе власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из горения лесов. В штате были зафиксировали сотни очагов возгорания.
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Теги: эвакуация, спасатели, калифорния, вашингтон, орегон, Пожары в США
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