Пока у всех пандемия, Ким Чен Ын поехал испытывать реактивную артиллерию: фото

Пока в соседней Южной Корее - почти 9000 официальных заболевших COVID-19 и каждый сотый умер от коронавируса, на территории КНДР якобы нет ни одного случая заболевания, и диктатор Ким Чен Ын без проблем - и без маски - ездит на военные учения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Как рассказывает главный пропагандистский рупор КНДР и как видно по фото, высший руководитель изолированной тоталитарной страны лично командовал на учениях реактивной артиллерии. На кадрах окружающие его военные – в масках, сам Ким обошелся без нее.

Тем временем, помимо Южной Кореи, у другого соседа северян, Китая, - почти 81 000 диагнозов COVID-19, из этих пациентов 3248 умерли.

Фото: ЕРА

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