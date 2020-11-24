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24.11.2020, 12:02

Полиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фото

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Полиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фото
Полиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фото
Полиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фотоПолиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фото

Миграционный кризис. Силовики во Франции разогнали лагерь мигрантов в центре Парижа – глава МВД, депутаты и члены городского совета выступили против

Вчера вечером, 23 ноября, французские правоохранители прибыли на площадь Республики в Париже для того, чтобы очистить ее от лагеря беженцев. Об этом сообщает The Guardian.

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Силовики вытаскивали беженцев из палаток и бросали их на землю. Был использован слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. 

Министр внутренних дел Франции, юристы, депутаты и члены городского совета выступили против разгона, пишет издание. Отмечается, что некоторые из парламентариев и членов горсовета "безуспешно пытались остановить" действия полиции на площади.

Глава МВД страны Жеральд Дарманин назвал кадры применения силы к беженцам "шокирующими". 

Около 450 беженцев установили здесь палатки в знак протеста против насильственной засчистки лагеря мигрантов несколькими днями ранее. 

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Теги: полиция, лагерь, париж, разгон, беженец, площадь, мигрант
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