Полиция разогнала лагерь мигрантов в центре Парижа – власти страны осудили это: фото

Вчера вечером, 23 ноября, французские правоохранители прибыли на площадь Республики в Париже для того, чтобы очистить ее от лагеря беженцев. Об этом сообщает The Guardian.

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Силовики вытаскивали беженцев из палаток и бросали их на землю. Был использован слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы.

Министр внутренних дел Франции, юристы, депутаты и члены городского совета выступили против разгона, пишет издание. Отмечается, что некоторые из парламентариев и членов горсовета "безуспешно пытались остановить" действия полиции на площади.

Глава МВД страны Жеральд Дарманин назвал кадры применения силы к беженцам "шокирующими".

Около 450 беженцев установили здесь палатки в знак протеста против насильственной засчистки лагеря мигрантов несколькими днями ранее.

9 сентября 2020 года на острове Лесбос в Греции сгорел лагерь мигрантов, в котором проживали почти 13 000 человек.

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