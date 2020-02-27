Протесты против мигрантов в Греции: более 50 полицейских ранены - фоторепортаж

На греческих островах Лесбос и Хиос прошли протесты против создания новых закрытых лагерей для мигрантов. В столкновениях пострадали 52 полицейских и 10 протестующих. Об этом сообщает BBC.

Правительство Греции приняло решение о постройке новых центров для мигрантов на Лесбосе, Самосе, Хиосе, Леросе и Косе в качестве замены переполненных объектов. Власти проводили переговоры с сопротивлявшимся местным населением в течение трех недель, а затем приняли решение тайно отправить строительную технику и сотни сотрудников полиции на Лесбос и Хиос.

Там начались протесты. На Лесбосе около 1000 митингующих пробовали прорваться к месту, где планируется строительство. Приблизительно 2000 человек вышли на митинг на Хиосе. Участники акций протеста бросали камни в полицию и блокировали дороги.

Вчера сообщалось о протестах в Индии, которые начались из-за правок в закон о гражданстве.

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