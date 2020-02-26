Протесты в Индии: более 20 погибших, сотни раненых - фоторепортаж

Примерно 20 человек погибли в результате протестов в индийской столице Нью-Дели, вспыхнувших на фоне поправок в закон о гражданстве, предусматривающих упрощение процесса получения гражданства Индии немусульманам из некоторых соседних мусульманских стран. Об этом сообщает BBC.

Местные власти заявляют, что ранены около 190 человек и требуют привлечь армию к патрулированию пострадавших от беспорядков районов Нью-Дели.

Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались еще в воскресенье. Противники закона утверждают, что он предвзят в отношении мусульман и подрывает светскую конституцию Индии. Новый закон предусматривает амнистию нелегальным иммигрантам-немусульманам из трех соседних стран с мусульманским большинством - Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Власти отрицают обвинения, заявляя, что закон поможет защитить представителей меньшинств, подвергающихся преследованиям на родине.

В августе правительство Индии отменило особый автономный статус штата Кашмир. В штате прошли массовые протесты.

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