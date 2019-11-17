Протесты в Грузии: тысячи людей вышли к парламенту - фото

Сегодня вечером у парламента Грузии собралось несколько тысяч человек, они протестуют против провала конституционной реформы, сообщает Грузия онлайн.

Акцию под названием "Все минус один - Бидзина должен уйти" проводят более 20 политических сил. Оппозиционные политики требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов.

Лидеры оппозиционной партии Европейская Грузия повесили замки на ворота парламента, один из оппозиционных депутатов заявил участникам протеста, что в понедельник в парламент не сможет попасть ни один из депутатов.

Внутренний двор парламента занят сотрудниками МВД.

Справка. Протест возник после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Несмотря на то, что правящий блок Грузинская мечта и его лидер Бидзина Иванишвили обещали принять их, парламентское большинство не смогло найти нужного количества голосов.