"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж

Под посольством Беларуси в Москве второй день продолжаются протесты белорусских активистов против официальных результатов президентских выборов в республике. Люди скандируют "Саша, уходи!" и не собираются расходиться.

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Прибывшая на место полиция призывала митингующих разойтись, о задержаниях пока не сообщается.

Всего возле посольства собралось более 100 человек - с цветами, свечками и плакатами. Они выступают против фальсификации выборов в Беларуси и требуют отставки нынешней власти, а также освободить арестованных во время протестов в республике российских журналистов.

Вечером 9 августа после окончания выборов в столице Беларуси вспыхнули протесты - люди вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко.

Сегодня белорусские telegram-каналы призвали народ к общенациональной забастовке.

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