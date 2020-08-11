Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
11.08.2020, 13:31

"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж

1 / 6
"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж
"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж
"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж

Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко и освобождения российских журналистов

Под посольством Беларуси в Москве второй день продолжаются протесты белорусских активистов против официальных результатов президентских выборов в республике. Люди скандируют "Саша, уходи!" и не собираются расходиться.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Прибывшая на место полиция призывала митингующих разойтись, о задержаниях пока не сообщается.

Всего возле посольства собралось более 100 человек - с цветами, свечками и плакатами. Они выступают против фальсификации выборов в Беларуси и требуют отставки нынешней власти, а также освободить арестованных во время протестов в республике российских журналистов.

Читайте также: Кто угодно, но не бацька: белорусам надоело быть подданными Лукашенко

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, фото, выборы в беларуси, посольство беларуси в москве
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Кровь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фоторепортаж
Кровь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фоторепортаж
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Материалы по теме
В Раде зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов в Беларуси
Политика В Раде зарегистрировали проект постановления о непризнании выборов в Беларуси
Литва предлагает ЕС ввести санкции против Беларуси из-за политических репрессий
Политика Литва предлагает ЕС ввести санкции против Беларуси из-за политических репрессий
Популярное
фото/видео
Над Киевом на дроне подняли флаг Беларуси - видео
Над Киевом на дроне подняли флаг Беларуси - видео
"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж
"Саша, уходи!" Под посольством Беларуси в Москве проходят протесты: фоторепортаж 13:31
Разгадана тайна ярких пятен на ближайшей к Солнцу карликовой планете
Разгадана тайна ярких пятен на ближайшей к Солнцу карликовой планете 13:23
"Не дай Бог оказаться перед таким выбором". Тихановская записала видеообращение
"Не дай Бог оказаться перед таким выбором". Тихановская записала видеообращение 11:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 