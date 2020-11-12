Сильнейший тайфун на Филиппинах: десятки тысяч затопленных домов и ветер до 160 км/час

В результате тайфуна Vamco на Филиппинах произошло сильнейшее наводнение за последние годы – примерно 40 000 домов были затоплены полностью или частично в районе столицы страны Манилы. Об этом сообщает Reuters.
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Почти три миллиона домов в Маниле и близлежащих городах остались без электричества, отмечает агентство. Авиаперелеты и морские перевозки были приостановлены – скорость ветра достигала до 160 километров в час.
Vamco – это уже 21 циклон за год, который обрушился на страну, пишет Reuters.
Ожидается, что стихия направится во Вьетнам, где за последний месяц в результате наводнений погибли не менее 160 человек, десятки людей пропали без вести.
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Фото – ЕРА