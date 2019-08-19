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19.08.2019, 10:22

Турцию охватили масштабные лесные пожары: фото

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Турцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фото
Турцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фото
Турцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фотоТурцию охватили масштабные лесные пожары: фото

С огнем борются при помощи спецтехники и авиации

Крупные лесные пожары охватили южные и западные районы Турции, пишет CNN Turk.

Огонь распространяется в провинциях Измир и Стамбул - местами площадь пожара составляет порядка 100 гектаров. На борьбу  с огнем брошены 23 вертолета и около 250 пожарных автомобилей. Из-за распространяемого густого дыма  окрестностях объявлена эвакуация жителей. Их также просят не использовать в опасных районах дороги, чтобы не мешать передвижению пожарной техники.

По словам местных властей, все профильные службы работают для борьбы со стихией. Локализовать огонь надеются в ближайшее время. 

  • Ранее в турецкой провинции Хатай произошел взрыв на складе с военной техникой и боеприпасами.

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(Фото: CNN Turk)

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Теги: лесные пожары, Турция, леса, огонь
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