Турцию охватили масштабные лесные пожары: фото

Крупные лесные пожары охватили южные и западные районы Турции, пишет CNN Turk.

Огонь распространяется в провинциях Измир и Стамбул - местами площадь пожара составляет порядка 100 гектаров. На борьбу с огнем брошены 23 вертолета и около 250 пожарных автомобилей. Из-за распространяемого густого дыма окрестностях объявлена эвакуация жителей. Их также просят не использовать в опасных районах дороги, чтобы не мешать передвижению пожарной техники.

По словам местных властей, все профильные службы работают для борьбы со стихией. Локализовать огонь надеются в ближайшее время.

Ранее в турецкой провинции Хатай произошел взрыв на складе с военной техникой и боеприпасами.

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(Фото: CNN Turk)