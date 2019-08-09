В Турции взорвался склад с боеприпасами: фото

В турецкой провинции Хатай произошел взрыв на складе с военной техникой и боеприпасами. Об этом пишет Anadolu.
Причина взрыва пока не установлена. Как уточняет агентство, в некоторых частях склада произошел пожар.
Несмотря на то, что взрыв произошел за пределами города, жителей его окрестностей эвакуировали, в районе усилены меры безопасности.
Звуки взрыва были слышны далеко за пределами склада; были выбиты стекла в домах, образовались трещины в стенах.
На месте взрыва работают пожарные. О погибших и пострадавших не сообщается.
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