В Турции взорвался склад с боеприпасами: фото

Взрыв в Турции (фото - Anadolu)

В турецкой провинции Хатай произошел взрыв на складе с военной техникой и боеприпасами. Об этом пишет Anadolu.

Причина взрыва пока не установлена. Как уточняет агентство, в некоторых частях склада произошел пожар.

Несмотря на то, что взрыв произошел за пределами города, жителей его окрестностей эвакуировали, в районе усилены меры безопасности.

Звуки взрыва были слышны далеко за пределами склада; были выбиты стекла в домах, образовались трещины в стенах.

На месте взрыва работают пожарные. О погибших и пострадавших не сообщается.

5 августа в Красноярском крае РФ загорелись склады с артиллерийскими боеприпасами.

В июне из-за взрыва на складе с боеприпасами в Казахстане пришлось эвакуировать город

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