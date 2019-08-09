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В Турции взорвался склад с боеприпасами: фото

В Турции взорвался склад с боеприпасами: фото - Фото
Взрыв в Турции (фото - Anadolu)
09.08.2019, 11:25

В районе взрыва усилили меры безопасности. На месте работают пожарные.

В турецкой провинции Хатай произошел взрыв на складе с военной техникой и боеприпасами. Об этом пишет Anadolu.

Причина взрыва пока не установлена. Как уточняет агентство, в некоторых частях склада произошел пожар.

Несмотря на то, что взрыв произошел за пределами города, жителей его окрестностей эвакуировали, в районе усилены меры безопасности.

Звуки взрыва были слышны далеко за пределами склада; были выбиты стекла в домах, образовались трещины в стенах.

Взрыв в Турции (фото - Anadolu)

На месте взрыва работают пожарные. О погибших и пострадавших не сообщается.

  • 5 августа в Красноярском крае РФ загорелись склады с артиллерийскими боеприпасами.
  • В июне из-за взрыва на складе с боеприпасами в Казахстане пришлось эвакуировать город.

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боеприпасы взрыв Турция военный склад
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