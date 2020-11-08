Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
08.11.2020, 08:20

Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж

1 / 11
Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж
Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж
Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортажТысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж

В США люди массово вышли на улицы, чтобы отпраздновать предварительную победу на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена

На улицы многих городов США вышли сторонники кандидата на пост президента Джо Байдена, узнав, что он с большой долей вероятности возглавит Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сторонники Байдена танцевали, пили шампанское и аплодировали, узнав о победе кандидата от демократов. Около Белого дома сторонники Байдена создали пробку: некоторые люди сидели на машинах, кто-то стучал по кастрюлям и сковородкам, но многие скандировали "До свидания!", обращаясь к президенту США Дональд Трампу

Один мужчина держал в руках плакат с надписью: "Кошмар закончился". Затем толпа у Белого дома спела диско-песню "YMCA", которую активно использовал Трамп во время предвыборной кампании. Празднование победы Байдена прошло во многих штатах.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.
  • LIGA.net ведет хронику выборов.

Читайте также: "Американский лев". Как Джо Байден завоевал Белый дом и что может припомнить Зеленскому

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы в США, дональд трамп, джо байден
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Лига чемпионов. "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реала" – 3:2 – фото
Лига чемпионов. "Шахтер" сенсационно выиграл у "Реала" – 3:2 – фото
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео
Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото
Лига чемпионов. "Боруссия" разгромила "Шахтер" с сенсационным счетом: фото
Материалы по теме
Выборы президента в США-2020 – хроника голосования
Хроника Выборы президента в США-2020 – хроника голосования
Лидер Ирана назвал выборы в США "спектаклем", с ним поспорил Помпео
Мир Лидер Ирана назвал выборы в США "спектаклем", с ним поспорил Помпео
Популярное
фото/видео
Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж
Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж
ЧЕСНО: В Верховной Раде поймали очередного нардепа-кнопкодава – видео
ЧЕСНО: В Верховной Раде поймали очередного нардепа-кнопкодава – видео 06.11.20, 13:41
В CБУ заявили, что предотвратили назначение в Минобороны за взятку $60 000: фото, видео
В CБУ заявили, что предотвратили назначение в Минобороны за взятку $60 000: фото, видео 06.11.20, 11:30
"Против демонического заговора". Духовная наставница Трампа зачитала молитву за его победу
"Против демонического заговора". Духовная наставница Трампа зачитала молитву за его победу 06.11.20, 10:27
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 