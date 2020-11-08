Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж

На улицы многих городов США вышли сторонники кандидата на пост президента Джо Байдена, узнав, что он с большой долей вероятности возглавит Белый дом. Об этом сообщает CNN.

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Сторонники Байдена танцевали, пили шампанское и аплодировали, узнав о победе кандидата от демократов. Около Белого дома сторонники Байдена создали пробку: некоторые люди сидели на машинах, кто-то стучал по кастрюлям и сковородкам, но многие скандировали "До свидания!", обращаясь к президенту США Дональд Трампу.

Cheers of "Trump! You’re! Fired!" break out in Times Square as thousands of New Yorkers celebrate the defeat of @realDonaldTrump pic.twitter.com/PNpduWybAb — Liam Stack (@liamstack) November 7, 2020

Один мужчина держал в руках плакат с надписью: "Кошмар закончился". Затем толпа у Белого дома спела диско-песню "YMCA", которую активно использовал Трамп во время предвыборной кампании. Празднование победы Байдена прошло во многих штатах.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

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