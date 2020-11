Тысячи американцев в разных городах США празднуют победу Байдена – фоторепортаж

На улицы многих городов США вышли сторонники кандидата на пост президента Джо Байдена, узнав, что он с большой долей вероятности возглавит Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Сторонники Байдена танцевали, пили шампанское и аплодировали, узнав о победе кандидата от демократов. Около Белого дома сторонники Байдена создали пробку: некоторые люди сидели на машинах, кто-то стучал по кастрюлям и сковородкам, но многие скандировали "До свидания!", обращаясь к президенту США Дональд Трампу.

Cheers of "Trump! You’re! Fired!" break out in Times Square as thousands of New Yorkers celebrate the defeat of @realDonaldTrump pic.twitter.com/PNpduWybAb