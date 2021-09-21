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21.09.2021, 11:13

Тысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуацию

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Тысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуацию
Тысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуацию
Тысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуациюТысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуацию

В приграничном городе Дель-Рио американского штата Техас тысячи мигрантов сбились в стихийный лагерь. За неделю их число увеличилось с 400 до примерно 13 990 человек. Об этом сообщает CNN.

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Люди "живут среди грязи, вокруг них – горы мусора", пишет источник. Многие лишены еды и воды. 

Губернатор штата Техас Грег Эббот в Twitter официально обратился к президенту США Джо Байдену с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации и назвал происходящее иммиграционным кризисом. 

В районе лагеря власти увеличили количество патрулей. Мэр Дель-Рио Бруно Лозано попросил администрацию Байдена предоставить дополнительные ресурсы, в частности воду и переносные туалеты. Также он сообщил, что по меньшей мере одна женщина из лагеря родила. 

Многие мигранты прибыли из Гаити, где в результате сильного землетрясения погибли больше 2000 человек. Некоторые также спасаются от политических преследований в Венесуэле. 

Скорее всего, большинство мигрантов будут высланы, отмечает источник.

  • В июле 2019 года США начали проводить массовые аресты и депортацию нелегальных иммигрантов.
  • В августе ввели новые правила миграции: больных и бедных пускать запрещено.
  • В феврале 2021 года Байден начал менять миграционную политику Дональда Трампа, в частности мигрантов теперь запрещено разлучать с детьми.

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Теги: беженцы, мигранты, лагерь, техас, Гаити
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