Тысячи нелегалов сбились в "город" в Техасе. Байдена просят объявить чрезвычайную ситуацию

В приграничном городе Дель-Рио американского штата Техас тысячи мигрантов сбились в стихийный лагерь. За неделю их число увеличилось с 400 до примерно 13 990 человек. Об этом сообщает CNN.

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Люди "живут среди грязи, вокруг них – горы мусора", пишет источник. Многие лишены еды и воды.

Губернатор штата Техас Грег Эббот в Twitter официально обратился к президенту США Джо Байдену с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации и назвал происходящее иммиграционным кризисом.

В районе лагеря власти увеличили количество патрулей. Мэр Дель-Рио Бруно Лозано попросил администрацию Байдена предоставить дополнительные ресурсы, в частности воду и переносные туалеты. Также он сообщил, что по меньшей мере одна женщина из лагеря родила.

Многие мигранты прибыли из Гаити, где в результате сильного землетрясения погибли больше 2000 человек. Некоторые также спасаются от политических преследований в Венесуэле.

Скорее всего, большинство мигрантов будут высланы, отмечает источник.

В июле 2019 года США начали проводить массовые аресты и депортацию нелегальных иммигрантов.

В августе ввели новые правила миграции: больных и бедных пускать запрещено.

В феврале 2021 года Байден начал менять миграционную политику Дональда Трампа, в частности мигрантов теперь запрещено разлучать с детьми.

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