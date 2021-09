Ураган Ида ударил по Нью-Йорку – город затоплен, восемь человек погибли: фото, видео

Остатки урагана Иды вызвали опасные внезапные наводнения и торнадо на северо-востоке США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Погибли, минимум, девять человек, сообщает CNN.

Канал отмечает, что это самое редкое погодное предупреждение, оно предназначено только для случаев, когда есть опасность для жизни людей.

По словам метеоролога CNN Педрама Джавахери, режим ЧП из-за наводнения никогда раньше не объявляли в Нью-Йорке.

По меньшей мере девять человек погибли в результате урагана. Департамент полиции Нью-Йорка сообщил о восьми смертельных случаях в городе, еще один случай произошел в Пассаике, Нью-Джерси.

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan , #NYC . Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t

По словам Джавахери, выпало беспрецедентное количество осадков по всем показателям. Центр прогнозирования штормов предупредил о выпадении осадков 4-го уровня – самого высокого.

Более 300 рейсов были отменены из международного аэропорта Ньюарк Либерти.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сказала, что "беспрецедентные" дожди из остатков Иды привели к "параличу" Нью-Йорка. Она призвала жителей оставаться дома и проверять своих близких.

В городе введен запрет на автомобильные поездки.

Департамент пожарной охраны Нью-Йорка спас сотни людей по всему городу. Людей вытаскивали из автомобилей на затопленных дорогах и из затопленного метрополитена. Работа общественного транспорта приостановлена.

Hero bus driver managed to get us safely through the 3-4 feet of rain coursing down the boulevard, but only seemed to be getting worse.



Finally made it through to higher ground and a fellow passenger exclaims ‘oh no I missed my stop..’ pic.twitter.com/ofrVQhGnhK