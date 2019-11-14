В Словакии произошло ДТП со школьным автобусом: 12 жертв – фото

13 ноября в Словакии, недалеко от города Нитра, автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком, передает DW.

Сообщается, что грузовик влетел в бок автобусу, когда тот пытался уйти от столкновения. В результате удара автобус перевернулся и упал в кювет. По данным пожарно-спасательного корпуса Словакии в Facebook, жертвами трагедии стали 12 человек, еще 20 были госпитализированы. На месте аварии работали 63 спасателя, которые задействовали 25 единиц техники. О деталях происшествия пока не сообщается.

Премьер-министр Петер Пеллегрини из-за трагедии прервал официальный визит на Кипр.

Недавно ДТП со школьным автобусом произошло под Львовом. В больницу попали 10 детей.

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