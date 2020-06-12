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12.06.2020, 08:54

В Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фото

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В Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фото
В Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фото
В Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фотоВ Китае произошли масштабные наводнения: в зоне бедствия 1,5 млн людей – фото

Причиной масштабных наводнений в Гуанси-Чжуанском регионе на юге Китая стали сильные дожди

В Гуанси-Чжуанском автономном регионе Китая с начала июня начались масштабные наводнения из-за сильных дождей. Об этом сообщает Xinhua.

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В результате стихийного бедствия пострадали более 1,45 млн человек. В городах региона наблюдаются разрушения строений, повреждения дорог, оползни, выкорчеваны некоторые сады.

По данным местных спасательных служб, погибли по меньшей мере шесть человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Центральное правительство отправило помощь пострадавшему автономному региону.

  • Вчера под Львовом во время урагана погибла женщина.

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Фото - ЕРА

 

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Теги: наводнение, дожди, Китай, Гуанси-Чжуанский автономный регион
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