В Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фото

Власти города Циндао в КНР заявили, что, по состоянию на 15:30 по местному времени, протестировали 10,4 млн образцов на COVID-19. Об этом сообщает телеканал CGTN.

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Отмечается, что по результатам проверенных 8,84 млн тестов, коронавирус обнаружили у 13 человек. Подведение итогов массового тестирования должно состоятся завтра.

Также, как сообщает источник, распространение инфекции началось в больнице грудной хирургии города. Заведующего медучреждением, а также главу городской комиссии по здравоохранению уже отстранили от работы.

12 октября в Циндао обнаружили шесть больных коронавирусом, власти города заявили, что намерены протестировать всех жителей города за пять дней.

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Фото: ЕРА