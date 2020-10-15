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15.10.2020, 18:50

В Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фото

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В Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фото
В Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фото
В Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фотоВ Китае за пять дней протестировали больше 10 млн человек: COVID-19 — у 13 людей: фото

Источник уточняет, что главу больницы, в которой началось распространение — уже отстранили от работы

Власти города Циндао в КНР заявили, что, по состоянию на 15:30 по местному времени, протестировали 10,4 млн образцов на COVID-19. Об этом сообщает телеканал CGTN.

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Отмечается, что по результатам проверенных 8,84 млн тестов, коронавирус обнаружили у 13 человек. Подведение итогов массового тестирования должно состоятся завтра. 

Также, как сообщает источник, распространение инфекции началось в больнице грудной хирургии города. Заведующего медучреждением, а также главу городской комиссии по здравоохранению уже отстранили от работы. 

  • 12 октября в Циндао обнаружили шесть больных коронавирусом, власти города заявили, что намерены протестировать всех жителей города за пять дней. 

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Фото: ЕРА

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Теги: Китай, тестирование, коронавирус, COVID-19, Циндао
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