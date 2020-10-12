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В Китае тестируют на COVID-19 девять миллионов жителей города – обнаружили шесть больных

12.10.2020, 10:57
В Китае тестируют на COVID-19 девять миллионов жителей города – обнаружили шесть больных - Фото
Город Циндао (фото: ЕРА)

По состоянию на 12:00, власти Циндао проверили уже более 277 000 человек

Власти города Циндао в КНР намерены провести массовое тестирование для всех 9,4 млн жителей и гостей города: там обнаружили всего шесть новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает France 24

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Муниципальная комиссия здравоохранения города сообщила, что пять районов будут проверены в течение трех дней, а весь город – в течение пяти дней.

В Циндао проверили уже более 277 000 человек, коронавирус обнаружили у девяти человек. 

Отмечается, что на прошлой неделе сотни миллионов человек путешествовали по стране на праздник "Золотая неделя национального дня". 

СПРАВКА. Золотая неделя — в Китае так называют несколько праздничных дней, объединённых с выходными. В начале октября на протяжение недели празднуется годовщина Дня образования Китайской народной республики. 

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Станислав Стороженко
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