В Китае тестируют на COVID-19 девять миллионов жителей города – обнаружили шесть больных

По состоянию на 12:00, власти Циндао проверили уже более 277 000 человек

Власти города Циндао в КНР намерены провести массовое тестирование для всех 9,4 млн жителей и гостей города: там обнаружили всего шесть новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает France 24.

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Муниципальная комиссия здравоохранения города сообщила, что пять районов будут проверены в течение трех дней, а весь город – в течение пяти дней.

В Циндао проверили уже более 277 000 человек, коронавирус обнаружили у девяти человек.

Отмечается, что на прошлой неделе сотни миллионов человек путешествовали по стране на праздник "Золотая неделя национального дня".

СПРАВКА. Золотая неделя — в Китае так называют несколько праздничных дней, объединённых с выходными. В начале октября на протяжение недели празднуется годовщина Дня образования Китайской народной республики.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В мае произошла вспышка коронавируса в Пекине. Власти также ввели военное положение, но решили весь город не закрывать. Покидать дом запретили лишь жителям 11 жилых комплексов, которые находятся у рынка, где могла произойти вспышка болезни.

По данным CNN, властям Пекина удалось сдержать вспышку с помощью локализации, отслеживания контактов и массового тестирования.

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Станислав Стороженко

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