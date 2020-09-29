В Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фото

Вчера в Мехико прошли протесты с требованием легализировать аборты в Мексике. В ходе волнений протестующие женщины забросали коктейлями Молотова отряды полиции. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Митинг был приурочен к Международному дню безопасных абортов, который отмечается каждый год 28 сентября. Как сообщает агентство, протестующие были одеты в зеленые банданы, которые стали символом феминизма в Латинской Америке.

По крайней мере один офицер был охвачен пламенем после попадания в него коктейля Молотова.

Аборт запрещены по всей Мексике, кроме столицы и южного штата Оахака, который в прошлом году легализовал эту медицинскую процедуру. В остальной части страны аборты запрещены, за исключением определенных обстоятельств, таких как изнасилование.