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29.09.2020, 14:04

В Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фото

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В Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фото
В Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фото
В Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фотоВ Мексике женщины забросали полицию коктейлями Молотова на протестах за аборты – фото

Как минимум, один человек пострадал от рук протестующих

Вчера в Мехико прошли протесты с требованием легализировать аборты в Мексике. В ходе волнений протестующие женщины забросали коктейлями Молотова отряды полиции. Об этом сообщает агентство Reuters

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Митинг был приурочен к Международному дню безопасных абортов, который отмечается каждый год 28 сентября. Как сообщает агентство,  протестующие были одеты в зеленые банданы, которые стали символом феминизма в Латинской Америке. 

По крайней мере один офицер был охвачен пламенем после попадания в него коктейля Молотова. 

Аборт запрещены по всей Мексике, кроме столицы и южного штата Оахака, который в прошлом году легализовал эту медицинскую процедуру. В остальной части страны аборты запрещены, за исключением определенных обстоятельств, таких как изнасилование.

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Теги: Мексика, латинская америка, аборты, Феменизм, Протесты в Мехико
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