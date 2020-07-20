В Париже открыли первый кинотеатр на воде: фоторепортаж

В Париже на Сене появился первый кинотеатр под открытым небом на воде, где вместо обычных кресел зрители размещаются на лодках. Такое решение власти города приняли в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, сообщил ежедневный веб-журнал Designroom.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Первая премьера в кинотеатре состоялась уже в эту субботу, 18 июля - все желающие могли посмотреть кинокомедию "Счастливые неудачники" (Le Grand Bain), разместившись на безопасной социальной дистанции в 38 лодках вместительностью по шесть человек каждая. Дополнительно на берегу расставили 150 шезлонгов, а те, кому не хватило билетов, заглядывали на экран из-за забора.

Открытие кинотеатра на воде ознаменовало собой старт программы "Парижские пляжи", в рамках которой летом каждый год в столице Франции организовывают спортивные и развлекательные мероприятия на свежем воздухе на берегу Сены.

Смотрите также: Автокинотеатры. Как в мире смотрят фильмы на карантине: фоторепортаж