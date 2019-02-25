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25.02.2019, 18:11

В Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фото

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В Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фото
В Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фото
В Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фотоВ Польше перевернулся микроавтобус с военными США: фото

Автомобиль по неизвестной причине вылетел с дороги и перевернулся

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В воскресенье днем, 24 февраля, ​​в Польше перевернулся микроавтобус с американскими военными, шестеро пострадали, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил командир Государственной противопожарной службы Нижнесилезского воеводства Польши Анджей Сливовски, передает телеканал TVN 24.

Авария произошла около 15 дня на автостраде А4 возле Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Причина аварии не известна.

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В машине ехали семь американских военных. Микроавтобус получил значительные повреждения, двое пассажировов вылетели из автомобиля.

Фото: Gazetawroclawska.pl

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Теги: дтп, польша, авария, военные сша
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