Выше баскетболистов. Умерла самая высокая в мире собака – фото пса-рекордсмена

Умерла самая высокая в мире собака из живущих – немецкий дог Фредди из Эссекса, Великобритания. Ему было восемь с половиной лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Как сообщается, рекорд Фредди был зафиксирован в 2016 году. Его рост от стоп до холки составил 1 метр 3,5 сантиметра, при стойке на задних лапах – 2 метра 26 сантиметров. Для сравнения, рост звездного баскетболиста Шакила О`Нила – 216 см, а Леброна Джеймса – 206 см.

При этом Фредди был одним из самых маленьких щенков в помете, когда родился, отметил главный редактор Книги рекордов. "Я понятия не имела, что он вообще собирается стать таким большим", – удивлялась хозяйка собаки Клэр.

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Сейчас Клэр говорит, что не может перестать плакать, ведь пес был ее жизнью.

"Он был не просто самой высокой собакой, но и собакой с самой большой любовью и самым большим сердцем", – сказала она.

Абсолютным рекордсменом в Книге рекордов Гиннесса был пес Зевс из Мичигана, США. В 2011 году его рост составлял 111,8 см от стоп до холки.

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Фото – Guinness World Records