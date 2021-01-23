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Невроятно редкий. В Нью-Йорке родился белый кенгуру – фото

23.01.2021, 10:58
Невроятно редкий. В Нью-Йорке родился белый кенгуру – фото - Фото
Белый кенгуру в Нью-Йорке (фото - Animal Adventure Park)

В зоопарке из Нью-Йорка Animal Adventure Park родился невероятно редкий белый кенгуру с лейцизмом. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, уникальный детеныш появился на свет еще пять месяцев назад. Однако лишь в середине января его забрали из сумки матери, где он провел первые месяцы жизни. Оказалось, что кенгуренок родился с редким заболеванием лейцизмом. У него частично отсутствует пигментация кожи и шерсти, но в отличие от альбинизма, у него нет недостатка пигментации глаз.

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"Когда мы увидели, что он белый, это было замечательно, но когда мы присмотрелись и увидели черные глаза, наши челюсти упали на пол. В тот момент мы поняли, что у нас есть животное, какого мы не видели за всю нашу карьеру. Сейчас это единственный подобный кенгуру в Северной Америке, настолько это редко", – сказал CNN владелец парка Джордан Патч.

Болезнь не должна повлиять на здоровье кенгуру, пишет CNN. Представлять угрозу она могла бы в дикой природе, ведь такому животному было бы сложнее маскироваться.

Теперь сотрудники зоопарка намерены изучить уникального кенгуру, говорит Патч. Они хотят понять, какой ген вызвал мутацию, являются ли оба родителя носителями рецессивных признаков, или же это просто случайность.

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Фото – Animal Adventure Park

Марк Сировой
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