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26.11.2021, 13:13

Зрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Зрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фото
Зрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фото
Зрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фотоЗрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фото

После нескольких лет реставрационных работ в Египте вновь открыли для посетителей знаменитую трехкилометровую Аллею сфинксов, соединяющую Луксорский и Карнакский храмы.

Как сообщает ВВС, торжественное открытие включало элементы древнего праздника, ежегодно проходившего по этому маршруту. В пышной церемонии были задействованы сотни участников, по аллее проезжали колесницы фараонов. 

Власти Египта рассчитывают, что таким образом смогут вновь привлечь в страну туристов, оживить пострадавший от пандемии туристический сектор.

Аллея сфинксов в Луксоре состоит более чем из тысячи фигур, ее возраст около 3000 лет. На ее раскопки понадобились десятилетия.

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Теги: туризм, луксор, Аллея сфинксов
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