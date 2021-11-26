Зрелищное шоу в древнем городе. В Луксоре открыли отреставрированную Аллею сфинксов: фото

После нескольких лет реставрационных работ в Египте вновь открыли для посетителей знаменитую трехкилометровую Аллею сфинксов, соединяющую Луксорский и Карнакский храмы.

Как сообщает ВВС, торжественное открытие включало элементы древнего праздника, ежегодно проходившего по этому маршруту. В пышной церемонии были задействованы сотни участников, по аллее проезжали колесницы фараонов.

Власти Египта рассчитывают, что таким образом смогут вновь привлечь в страну туристов, оживить пострадавший от пандемии туристический сектор.

Аллея сфинксов в Луксоре состоит более чем из тысячи фигур, ее возраст около 3000 лет. На ее раскопки понадобились десятилетия.