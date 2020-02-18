500 000 заживо сварившихся мидий на берегу Новой Зеландии: видео

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По мнению ученых, моллюски погибли из-за "теплового стресса", который был вызван повышением температуры океана

Житель Новой Зеландии Брэндон Фергюсон вместе с друзьями и семьей гуляли по пляжу Маунгануи-Блафф в надежде собрать мидий на ужин, однако на берегу они наткнулись на сотни тысячи мертвых моллюсков. Об этом сообщает Business Insider

Фергюсон рассказал BI, что на пляже "пахло мертвыми гниющими морепродуктами". На берег, по их подсчетам, вынесло около 500 000 "заживо сварившихся" моллюсков. Ученый из Университета Окленда Эндрю Джеффс объяснил, что мидии погибли из-за "теплового стресса", который вызвала жаркая погода и отлив в середине дня. Он говорит, что температура воды продолжает расти и уже вскоре моллюски в этом регионе могут вовсе исчезнуть.

В отчете правительства Новой Зеландии за 2019 год, на который ссылается BI, говорится, что в период с 1981 по 2018 год температура поверхностных вод в четырех регионах страны поднималась на 0,1-0,2 градуса каждые десять лет. Изменение климата ведет к потеплению океана, убивая морские растения, животных и разрушая места их обитания.

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Теги: моллюски, экология, новая зеландия, глобальное потепление, мидии
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