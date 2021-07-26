В Грузии стартовали международные военные учения Agile Spirit-2021, в которых участвуют военнослужащие из 15 стран-членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Учения Agile Spirit-2021 ("Проворный дух") официально начались сегодня, 26 июля, на военной базе в Сенаки.

В маневрах участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров, в том числе из Грузии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии.

Учения Agile Spirit-2021 продлятся до 6 августа.

Для проведения маневров предусмотрены пять локаций: военная база в Сенаки; тренировочный лагерь Сорта/Эки; полигон Орфоло; полигон и военный аэродром базы Вазиани, расположенной близ Тбилиси.

В этом году Agile Spirit включают в себя командно-штабные и полевые учения с боевой подготовкой и воздушно-десантными операциями, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения в совместных операциях.

Это десятые учения Agile Spirit, первые были в 2011 году и проводились в формате двусторонних учений США и Грузии.

В международных учениях Agile Spirit 2021 принимает участие корабельная группа ВМС ВСУ – средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и патрульный катер "Славянск".

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Наталия Медведева

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