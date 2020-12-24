В этом году, кроме традиционного поздравления от королевы Елизаветы ІІ, британцы также смогут увидеть "альтернативное послание" – его запишут от имени дипфейка королевы и покажут на одном из местных каналов, пишет BBC.

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"Двойник" Елизаветы ІІ в прямом эфире поделится "своими мыслями" о решении принца Гарри и Меган Маркл покинуть страну, а также по поводу других громких тем. Озвучит "королеву" британская актриса Дебора Стивенсон.

В соцсетях уже успели заявить, что такое видео будет являться "знаком неуважения" к королеве. По словам журналистов, в Букингемском дворце давать какие-либо комментарии на этот счет отказались.

СПРАВКА. Дипфейк (англ. "deepfake" – от слияния слов "глубинное обучение" и "подделка") – методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Используется для наложения существующих изображений и видео на исходные изображения/ролики.



Технология дипфейк позволяет создавать видео "с участием" знаменитостей, а также распространять фейковые новости.

10 декабря в Украине запустили акцию: жители страны смогут заказать новогодние поздравления и их покажут на Софийском соборе.

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Дарья Мостовая

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