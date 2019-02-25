Американке вернули потерянную 65 лет назад сумку - видео

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В сумочке сохранилось письмо от влюбленного школьника

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В США 82-летней жительнице Флориды вернули утраченную 65 лет назад сумочку. Об этом сообщает Inside Edition. 

Скорее всего, она потеряла сумочку, когда училась в старшей школе в городе Джефферсонвилл, штат Индиана.

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В январе этого года здание учебного заведения решили снести, и во время работ обнаружили небольшую потертую сумочку.

Внутри нее лежало удостоверение личности на имя Марты Инны Ингэм: строители опубликовали объявление о находке в соцсетях в надежде, что владелица сумочки откликнется.

Публикацию заметил один из родственников пенсионерки и до конца февраля ей доставили находку.

Марта Ингэм нашла в сумочке губную помаду, эстафетную ленту и пустую обертку от жевательной резинки.

Кроме того, пенсионерка рассказала, что нашла там письмо-приглашение на выпускной бал от старшеклассника, который был в нее влюблен. Она вспомнила, что пошла на выпускной не из отправителем письма, а с другим парнем.

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Теги: история, находка, курьез
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