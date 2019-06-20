Arianespace выведет почти 11 тонн аппаратуры в космос: трансляция

Завтра, 21 июня в 00:43 ночи по киевскому времени, Arianespace при помощи ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 ECA попробует вывести в космос два массивных телекоммуникационных спутника — аппарат AT&T T-16 и Eutelsat 7C для одноименной компании.

Стартовое окно на площадке ELA-3 космодрома Куру в Южной Америке — с 00:43 до 02:30 ночи по Киеву. В это время там будет ранний вечер.

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Так как это ракета одноразового использования, маршевую ступень затопят в Гвинейском заливе у берегов Африки.

О спутнике AT&T T-16:

Верхний спутник под обтекателем ракеты - AT&T T-16 весом 6330 кг. Его для 15-летней работы на орбите собрали в компании Airbus Defence and Space для крупнейшей в мире телекоммуникационной компании AT&T.

Спутник на шине Eurostar 3000 LX Hybrid обеспечит покрытие сигналом в Ku- и Ka-диапазонах территорию континентальных США, Аляски, Гавайев и Пуэрто-Рико. T-16 может эксплуатироваться на пяти различных орбитах - от 99,2° до 119° западной долготы.

Двигательная установка T-16 - как химически-реактивная для продвижения к целевой орбите, так и ионная (для ее корректировки).

О спутнике Eutelsat 7C:

Нижний "пассажир" ракеты - Eutelsat 7C массой 3400 кг. Собран Maxar Technologies в Калифорнии для французской компании-мирового лидера по обороту среди операторов спутниковой связи. Его сигнал покроет территории в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Турции.

В целом, Eutelsat 7C с шиной SSL-1300 обеспечит еще несколько сотен дополнительных цифровых каналов.

Спутник, оборудованный 49-тью транспондерами 36 MHz в Ku-диапазоне, будет размещен над 7-м меридианом восточной долготы. Он оснащен ионным двигателем на ксеноне и рассчитан более чем на 15 лет функционирования.

Оба аппарата:

Ракета

Ariane 5 - двухступенчатая ракета ESA. Ее создание инициировано и в наибольшей мере осуществлено Францией. Считается одной из самых надежных. На разработку ушло около 10 лет и $7 млрд. Высота в модификации ECA (Evolution Cryotechnique type A) — более 51 м, диаметр — 5,4 м, стартовая масса — около 780 т.

Первая ступень состоит из большого бака с двумя отделениями для 130 т жидкого кислорода и 25 т жидкого водорода, а также двигателя Vulcain 2 в основании. Пустая ступень весит 14,7 т.

Все готово:

Пустая вторая ступень ESC-A весит 4,5 т и вмещает 14,9 т горючего. Оснащена 165-килограммовым двигателем HM-7B. Сверху над ступенью находится полутораметровый отсек с "мозгами" ракеты, он весит около 1,3 т и оснащен небольшим гидразиновым двигателем.

Два твердотопливных ускорителя по бокам от маршевой ступени обеспечивают основную тягу при старте — 92% — и "заряжены" смесью перхлората аммония (окислитель), алюминиевого порошка (топливо) и полибутадиена (связующее вещество и топливо). Один такой ускоритель типа P241 весит 40 т, внутри него — 237 т горючего. Бустеры отделяются от ракеты на высоте 65-75 км.

Спутники прикрыты увеличенным головным обтекателем высотой 17 м, который сам по себе весит около 2,4 т. Пиропатроны отстрелят его половинки на высоте за 100 км.

Презентация этой миссии:

Заливка сверхохлажденного топлива и окислителя в баки начнется за семь минут до старта.

"Душ" в бетонных полостях и каналах газоотвода под стартовым столом начнется за 30 секунд до зажигания: вода помогает снизить разрушительный для ракеты уровень шума. Для постепенного охлаждения основного двигателя Vulcain за 18 с до старта начнется впрыскивание и испарение жидкого водорода: его подожгут за 5,5 секунд до взлета.

Спустя 12,4 с после старта и вертикального полета ракета развернется и направится в восточном направлении. Створки обтекателя, защищающего спутники от воздействия атмосферы, сбросят примерно на 202-й секунде полета.

Вся миссия от старта до отделенния второго спутника займет около 34 минут.

Это пятый запуск компании в 2019 году (второй - с ракетой Ariane 5). Также это 104-й запуск Ariane 5 вообще, и 71-й - в модификации ЕCA.

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