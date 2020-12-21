Компания Aston Martin выпустила партию из 25 автомобилей DB5 с рабочими шпионскими гаджетами – эти модели являются копиями машины, которой управляет Агент 007 в фильме Goldfinger. Об этом пишет Autocar.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что стоимость одного автомобиля 3,3 миллиона фунтов стерлингов – они уже все раскуплены покупателями в Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

Экземпляры разрабатывались вручную на заводе Aston Martin Works в Ньюпорт-Пагнелле – на сборку одной машины потрачено более 4500 часов. В модели используются оригинальные кузовные панели и 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 290 л.с.

Помимо этого, в автомобиле установлены фирменные "шпионские приспособления" из фильма: радарная консоль, телефон, встроенный в дверь водителя, вращающиеся номерные знаки, пуленепробиваемый дефлектор, "пулеметы-фары", тараны, а также система распыления масла и дыма.

Издание пишет, что фирменная катапульта не могла быть установлена по соображениям безопасности, однако панель крыши можно снять, чтобы имитировать эффект.

Несмотря на все достоинства этой модели, DB5 Goldfinger Continuation запрещены к использованию на дорогах.

15 декабря Amazon представил свой стартап - беспилотный электрокар, который будет использоваться как роботакси компании.

Читайте также: Австрийский бэйсджампер и BMW разработали уникальный костюм – он позволяет набирать высоту

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.