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Aston Martin выпустил уникальную партию машин Джеймса Бонда с "пулеметами" – видео видео

21.12.2020, 13:11
Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation (Фото - Aston Martin)
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Компания Aston Martin выпустила партию из 25 автомобилей DB5 с рабочими шпионскими гаджетами – эти модели являются копиями машины, которой управляет Агент 007 в фильме Goldfinger. Об этом пишет Autocar

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Сообщается, что стоимость одного автомобиля 3,3 миллиона фунтов стерлингов – они уже все раскуплены покупателями в Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

Экземпляры разрабатывались вручную на заводе Aston Martin Works в Ньюпорт-Пагнелле – на сборку одной машины потрачено более 4500 часов. В модели используются оригинальные кузовные панели и 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 290 л.с.

Помимо этого, в автомобиле установлены фирменные "шпионские приспособления" из фильма: радарная консоль, телефон, встроенный в дверь водителя, вращающиеся номерные знаки, пуленепробиваемый дефлектор, "пулеметы-фары", тараны, а также система распыления масла и дыма.

Издание пишет, что фирменная катапульта не могла быть установлена по соображениям безопасности, однако панель крыши можно снять, чтобы имитировать эффект. 

Несмотря на все достоинства этой модели, DB5 Goldfinger Continuation запрещены к использованию на дорогах.

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Станислав Стороженко
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