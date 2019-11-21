На город Милдьюра, штат Виктория, обрушилась пылевая буря, сила ветра достигала 40 км/час, а температура воздуха - +40 градусов. Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что буря спровоцирована штормовыми ветрами и высокой температурой, которые привели к лесным пожарам, охватившим штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд к северу от Виктории. Бюро метеорологии Виктории сообщило, что появление бури логично, учитывая, что год был очень сухим. Видимость в Милдьюре была низкой: в аэропорту упала с четырех километров до 500 метров.

Засуха в регионе является самой сильной за последние десятилетия. Она является одним из симптомов растущего климатического кризиса в Австралии. В стране становится все жарче и суше, дожди прекратились, из-за чего фермеры терпят убытки.

В августе н а юге Австралии выпал снег , местами поднялся сильный ветер. В штатах Виктория и Южный Уэльс водителей просили не выезжать на дороги.

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